Fanny Cuevas impactó a sus fans al publicar una osada postal en Instagram

La modelo e influencer nacional, Fanny Cuevas, una vez más cautivó a todos sus fieles seguidores en las redes sociales, luego de realizar un osado posteo que no dejó indiferente a sus más de 290 mil fans en Instagram.

"El culo es real pero las teta son plastic. Igual llegamos bien a los 30 o Keeeee", indicó la exchica reality en la fotografía que dejó poco y nada para la imaginación. Recordemos que hace pocos días la influencer celebró sus 30 años, en el mejor estado físico posible.

En ese momento, dejó otro comentario acompañado de una osada fotografía. "Me costó asumir mis 30 pero aquí vamos ! Deseo que todo lo que me proponga de aquí hacia el futuro, lo logre bien. Ya no soy una bebecita! Soy una bebezota. Gracias por todos sus bellos mensajes, gracias por hacer de mi día algo hermoso", escribió en el comentario que compartió con sus seguidores.

Recordemos que en enero de este año la modelo fue criticada por continuar con su pololo, al que funó por robo e infidelidad. "Quiero dejar en claro que nadie me debe nada. Que nunca hubo engaño. Que como toda pareja hemos tenido momentos malos y buenos, que muchas veces vemos lo que nos acomoda ver, que no somos perfectos, que todos nos equivocamos", indicó en esa oportunidad.