Fanny Cuevas dejó a todo el mundo congelado con atrevidos bikinazos en la nieve

La ex chica reality compartió una serie de fotografías que no pasaron para nada inadvertidas entre todos sus seguidores en las redes sociales.

La modelo nacional, Fanny Cuevas, quien se hizo conocida por participar en diversos realitys nacionales en la década pasada, se ha convertido en toda una atracción para sus seguidores en redes sociales, donde cada cierto tiempo, se la juega con osados bikinazos que dan que hablar entre sus fanáticos.

Y así ocurrió el pasado fin de semana, ya que la influencer incendió Instagram tras compartir una coqueta sesión fotográfica desde la nieve, con la cual desafió las bajas temperaturas.

“No, no me estoy quemando los pies. En realidad, siiiiiiii y mi cara lo puede confirmar pero en la última foto logré posar para la foto”, escribió la modelo, en las cuales aparece con un diminuto bikinazo rojo.

“Fue un día hermoso en mi Chile…Me encanta vivir este tipo de experiencias, se preguntarán qué hace en bikini en la nieve. No, no me saqué la ropa para la foto, señora, jaja”, bromeó la ex figura de televisión. De inmediato, fueron varios los seguidores y seguidoras que alucinaron con sus postales y no dejaron pasar la oportunidad para llenarla de elogios.

“Regia”, “lo más lindo que vi hoy”, “pero qué perfección”, “te pasaste lo hermosa” y “lo mejor de lo mejor”, fueron parte de las largas reacciones que generó la publicación de la ex chica reality.