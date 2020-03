La Comunidad The Offspring Chile aseguró que un asistente al concierto del pasado sábado 14 de marzo en el Movistar Arena le comunicó que dio positivo con COVID-19.

La cuenta de Facebook de la Comunidad The Offspring Chile informó una delicada información sobre la situación de un asistente al show que la banda dio el pasado sábado 14 de marzo en el Movistar Arena. La persona asegura que fue diagnosticado positivo con el coronavirus

El fans comentó que se sintió mal "el domingo (15) por la tarde", al día siguiente del show, y aclaró que se encontraba en el sector de cancha específicamente en "la tercera fila debajo del vocalista casi la mitad del recital".

dice: "Comunidad, alguien que estuvo en el concierto nos contó que dio positivo en covid19. Empezó con síntomas al día siguiente del show del 14/03, así que a extremar precauciones, respetar la cuarentena total y no acercarse a los grupos de riesgo. Queda solo una semana para salir de la duda y hayan posibles manifestaciones de síntomas".

The Offspring Chile llamó a “no alarmarse y seguir todos los protocolos necesarios”, además de respetar una “cuarentena total y no acercarse a los grupos de riesgo".

Recordemos que el concierto de The Offspring fue el último show de un artista internacional en Chile, antes de la prohibición de espectáculos para más de 500 personas, que decretó el Gobierno desde el lunes 16 de marzo.

