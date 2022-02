Familia de Leonel Sánchez solicita urgente una cama UCI para el ídolo nacional

El ex delantero de la Selección nacional y Universidad de Chile, Leonel Sánchez, se encuentra viviendo un delicado estado de salud tras haber ingresado la semana pasada al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por problemas respiratorios.

Según dio a conocer la familia del mundialista en Chile 1962 en redes sociales, el ex futbolista sufrió una nueva descompensación y deberá entrar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del recinto asistencial, pero no hay cama disponible.

”Necesitamos de mucha urgencia una cama UCI para mi papá, que durante la madrugada de ayer se descompensó y no puede estar en una cama común”, indicaron desde el entorno del ex jugador, donde detallaron que “ayer estaba desorientado y con contenidos en sus manos para no sacarse sus vías venosas”.

Por último, agradecieron “a todas las personas que han preguntado por él, le han mandado todas sus fuerzas y recordarles que aún tenemos una cadena de oración a las 22 horas para que nuestro gran Leonel salga de todo lo malo”.