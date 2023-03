Familia de Brian Fernández explicó la extraña "desaparición" del futbolista en Argentina

Un verdadero susto se llevó la familia del delantero trasandino Brian Fernández, tras ser notificado como desaparecido y aparecer su auto totalmente desmantelado en tierras argentinas, todo esto luego de ser "cortado" en Colón de Santa Fe por su nueva recaída con las drogas.

Sin embargo, su familia y representante confirmaron a la prensa local la localización del futbolista que tuvo un exitoso paso por nuestro país.

"Brian se encuentra bien, con el grupo de profesionales que están al tanto de su situación. El auto no estaba abandonado, estaba ahí. Brian lo estaba usando, pero no es suyo, se quedó sin nafta, quedó ahí varado y no lo queríamos poner en condiciones para que no lo siga usando", afirmaron cercanos al delantero al diario Clarín .

"El tema es que lo veníamos controlando y hoy a la madrugada la gente le robó todo y lo destrozó. Es muy largo de explicar y difícil de entender, pero está bien y tiene un grupo de profesionales con él que está a disposición de nosotros. La familia ya estaba al tanto de que el auto estaba ahí. Él lo entiende y lo sabe cuando está bien, pero estaba mal y lo estaba usando", agregaron.

Finalmente, su representante, Christian Bragarnik, afirmó en la prensa trasandina que "lo llevé a mil lugares. Ya no sé qué más hacer. Es un muy buen chico". Además, el empresario también le habría pagado una clínica para su rehabilitación.