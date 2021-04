Familia aseguró que se les apareció el rostro de Jesús en una empanada en Semana Santa

El descubrimiento lo hizo el hijo de una joven pareja. "La agarró y empezó a gritar 'Jesús, Jesús'", contó su madre. Su marido, en tanto, afirmó que “cuando me acerco, quedé frío, como que me corrió algo por el cuerpo".

Una familia de la ciudad de Rosario en Argentina quedó impactada tras preparar empanadas durante el pasado Viernes Santo, luego de que, según ellos, en una apareciera el rostro de Jesús.

De acuerdo a lo publicado por Crónica, una joven pareja y su hijo debieron improvisar su almuerzo al no poder conseguir pescado, motivo por el cual terminaron cocinando la clásica preparación, muy popular en varios países de Sudamérica.

“No sabíamos qué hacer de comer, mi marido fue a buscar pescado y no consiguió en el barrio, entonces se puso con la parrillita afuera y yo tenía fiambre en la heladera entonces me puse a hacer unas empanaditas de jamón y queso”, contó Roxana.

El descubrimiento de la empanada con la cara de Cristo fue del niño, según relató su madre. “La agarró y empezó a gritar ‘ Jesús, Jesús’. Yo pensé que era otra cosa, porque tengo un tío que se llama así y pensé que lo decía por él”.

Esteban, su marido, contó por su parte que “cuando me acerco, quedé frío, como que me corrió algo por el cuerpo. La vi y era Jesús, estuvimos hablando con mi mujer y empezamos a mandarle mensajes a nuestros familiares. Todos coincidían en que era Jesús”.

Sobre qué harán con la empanada, la mujer explicó que “es medio raro porque es comida, no se puede poner de adorno, pero no la vamos a comer. La voy a congelar y que dure el tiempo que tenga que durar”.