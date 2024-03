La modelo y comunicadora Faloon Larraguibel reapareció luego de vivir un fuerte episodio de violencia intrafamiliar con su esposo de quien se encuentra en proceso de divorcio. Recordemos que el pasado viernes 8 de marzo, en la madrugada, Jean Paul Pineda, fue detenido por golpear a la modelo, quien se encontraba en su habitación cuando el jugador ingresó al domicilio en estado de ebriedad. Su hijo de ocho años avisó al conserje lo que estaba ocurriendo.

Cabe mencionar que Pineda fue formalizado esa tarde por violencia intrafamiliar y según lo determinó el juez debió abandonar el domicilio que compartía con Faloon y quedó con orden de alejamiento de la víctima. “El tema del maltrato, el tema de la violencia, nadie está dándole la espalda, al contrario, yo siempre seré el primero en asumir todo, pero esto es de a dos, y al único que han dejado mal es a mí”, declaró en la instancia.



Faloon dice que sus hijos fueron sus “héroes”



"Es súper difícil volver después de todo lo que ha pasado (...) ya estaba llorando desde antes (de salir al aire), porque hablar de esto, que es tan delicado, me da vergüenza, me da pena..." partió diciendo Faloon en el matinal de Zona Latina Sabores y confesó que "han sido días súper duros, tratando de apoyarme en mi familia. Ellos simplemente han estado, más que preguntar. Al final, ¿para qué hablar de hechos, si ya se sabe todo lo que pasé?".



Sobre el revuelo que causó su caso y los miles de mensajes que le dejaron diferentes mujeres en sus redes sociales, la comunicadora quiso entregar un mensaje de agradecimiento. "Quiero aprovechar de agradecer todos los mensajes que me han enviado por las redes sociales (...) He sentido el cariño de la gente. Es sentir que no estás sola. A una mujer golpeada le da vergüenza hablarlo, cosa que no debería ser así, porque yo no fui la culpable", dijo. Y añadió, "quiero enviarles mucha fuerza. En algún momento van a poder salir de ese círculo tan tormentoso en el que viven. Apóyense en la familia", lanzó.



"Para mí, mis hijos fueron mis héroes. Mi hijo fue mi héroe", declaró. Recordemos que el menor se dio cuenta de lo ocurrido y avisó rápidamente al portero del edificio quien llamó a Carabineros. La mujer quedó con diferentes hematomas en su cuerpo, principalmente en brazos y costillas, además de un cototo en la cabeza, el cual no puedo fotografiar. Una amiga cercana fue la primera en auxiliarla tras lo ocurrido.

