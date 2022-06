Fabrizio Copano "barrió el piso" con Mauricio Pinilla en redes sociales

El comediante atacó al ex futbolista luego de tildar de “estupidez” la idea de querer prohibir las armas en Chile.

En todo un escándalo se convirtió el tuit del ex futbolista nacional, Mauricio Pinilla, quien tildó de “estupidez” el proyecto de ley que busca la prohibición de las armas de fuego en el país. “Dejamos el país en manos y Armas de los delincuentes de manera ilegal”, tuiteó, etiquetando al presidente Gabriel Boric junto con otras autoridades del gobierno de turno.

Sin dejar atrás esta polémica, el conductor de Buen Finde anunció también que votará Rechazo en el plebiscito de salida de la nueva Constitución.

Las redes sociales se dividieron, entre los que apoyaban la opinión del ex seleccionado nacional mientras que otros lo atacaron.

Además, el comediante llamó la atención al compartir un tuit sin nombre que claramente iba dirigido hacia el ex futbolista. Recordando uno de los momentos más bochornosos de la carrera de Pinilla, el humorista bromeó por su postura con respecto a las armas de fuego. “Darle armas de fuego a quien no le achuntó al arco quizás es mala idea”, escribió ex miembro de El club de la comedia.