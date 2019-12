El ex jugador de la selección chilena habló con un medio nacional sobre uno de los mitos del fútbol chileno.

En conversción con LUN, Estay reconoció que el distanciamiento es parte del pasado, pero también abordó las razones del alejamiento. "Fue cuando jugábamos en el América de México", dijo el ex volante que jugó en los 3 grandes de Chile.

"Tuvimos un periodo malo y yo era el capitán. Resulta que el entrenador (Manuel Lapuente), por dar un golpe de autoridad, me mandó a mí y a otros dos jugadores a entrenar a San Luis, equipo filial. Era una situación injusta y nadie nos respaldó. Incluido Iván. No dijo nada y me dolió", asegura Estay.

El alejamiento fue de verdad. Estay lamenta que Iván no lo invitó ni siquiera a su despedida del fútbol, pero la reconciliación llegó algunos años después, cuando el dueño de O'Higgins, Ricardo Abumohor, llamó a los dos para que se juntaran.

"Ricardo nos hizo hablar. Nos dijimos de todo, de frente. Nos abrazamos y nos pusimos a llorar", recordó el ex mundialista en Francia 1998.

Un verdadero mito de esos años fue el que vinculaba a Estay y Zamorano en una relación sentimental.

"Eso nació después del rompimiento de Iván con Kemita Larraín. En un canal dieron a entender que la causa era que Iván era gay y que había tenido como parejas a Emilio Amavisca y a mí. Eso, claro, nunca fue verdad", relata el comentarista.

Estay dice que Zamorano le pide que no vaya a los programas de farándula, pero el Fabi lo tranquiliza. "Compadre, no se preocupe. Diré que si fuera gay me fijaría en alguien más bonito", cerró.