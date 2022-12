Ezequiel Miralles criticó el fichaje de Matías Zaldivia en la Universidad de Chile

El ex recordado delantero de Colo Colo, Ezequiel Miralles, sacó la voz y decidió hablar sobre el polémico fichaje de Matías Zaldivia a la Universidad de Chile.

El argentino, ya retirado del fútbol y lejos de Chile, reconoció que está informado de lo que ocurre con el cuadro “popular” y también del presente de la U. “A Colo Colo lo sigo constantemente. Con el tema de las redes me entero de lo que está pasando, estoy al tanto. También supe que a la U llevaron a Leandro Fernández, que debería andar bien. Y a un entrenador que tiene mucha experiencia, creo que lo hará funcionar”, señaló.

Luego, el exjugador se refirió de lleno al fichaje de Zaldivia en U. de Chile y recordó que él igual tuvo la opción de irse al elenco azul. “Me pasó a principios de 2012 cuando Gustavo Canales se había ido de la U. Creo que si Zaldivia toma esa decisión es porque cree que es lo mejor en lo deportivo y en lo económico. Tal vez no tenía otras opciones”, indicó.

“En lo personal a mí me surgió la posibilidad y no la acepté, no hubiese podido ir a la U. Pero Zaldivia cree o asume que es lo mejor para él. Ahora tiene que dar vuelta la página y tratar de hacer lo mejor”, agregó.

Finalmente, el exdelantero comparó la situación del zaguero con otro caso similar. “No será el primer jugador que pase de Colo Colo a la U. Jean Beausejour hizo lo mismo, pero hay que entender las partes. El jugador tiene que adaptarse y saber que los ciclos se terminan. Si no renuevan, el club tendrá sus motivos y el jugador seguirá buscando alternativas para seguir jugando”, cerró.