Debido a la formalización de Cathy Barriga por fraude al fisco han salido a la luz varios testimonios de extrabajadores del municipio que han contado cómo era realmente la exalcaldesa de Maipú. Incluso Carlos Pérez, ex integrante de su equipo de comunicaciones señaló que lo obligó a bailar en un video que se volvió viral.



"Cuando baile yo era director del matinal. Ella nos convocaba a todos a bailar y cuando no querían, venía su jefa de gabinete (...) Cuando bailé, lo hice lo más ridículo posible porque yo estaba harto, como protesta, y resultó ser un circo. Se hicieron memes", contó el sujeto además mencionó que luego de la viralización que tuvo el registro no podía encontrar trabajo.

Exfuncionario de Barriga dice que si no bailaban podían ser “desvinculados”



"Me hicieron bailar, pero me negué varias veces. Nosotros como funcionarios decíamos 'que ridiculez más grande', nos reímos nosotros mismos de los videos de ella" contó para el "Contigo en la Mañana" Guillermo Daguerressar, exfuncionario de la municipalidad de Maipú que se desempeñaba como coordinador de Seguridad Ciudadana.



"Me hicieron bailar, pero me negué varias veces. Nosotros como funcionarios decíamos ‘que ridiculez más grande’, nos reímos nosotros mismos de los videos de ella", reveló agregando que sus compañeros "trataban de figurar para no tener problemas con Luis Japaz (jefe de gabinete) o Cathy Barriga, pero no porque ellos hayan querido (bailar). A mí me lo pidieron varias veces, pero me escondía o me negaba".



Sin embargo, dijo que un video en particular causó indignación, se trata de un baile en plena pandemia donde se ve a los funcionarios con overoles blancos. “Yo no estuve ahí, porque me escondí, pero ahí hay directores de seguridad, directores de Dideco, algunas secretarias, funcionarias de publicidad... Uno de los directores que está ahí era un exteniente de Carabineros que había recién jubilado a la municipalidad”, dijo.

