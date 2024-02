Un nuevo caso de femicidio estremece a la comuna de Maipú, se trata del caso de Ari Salgado una joven de 23 años que fue asesinada por su pareja. Fueron los familiares del asesino, llamado Joaquín González quienes lo delataron, el sujeto habría apuñalado a la mujer en reiteradas ocasiones luego de una fuerte discusión.



El femicida, luego de asesinar a su polola metió el cuerpo en un saco de papas para posteriormente dejar el cadáver en un maletero. Tras realizar esto, no aguantó guardarse lo que había ocurrido y le contó todo a su hermana, quien lo delató a Carabineros colocando una denuncia en contra del sujeto de 24 años. La Fiscalía expuso que la joven intentó comunicarse con un amigo antes de ser asesinada.



Los últimos mensajes de la joven asesinada en Maipú



Dentro de la investigación de la Fiscalía se manejan los testimonios de familiares y amigos de la víctima. Fue uno de ellos quien mostró los últimos mensajes que le habría enviado Ari. Según CHV, la mujer realizó diversas llamadas e incluso envió mensajes por WhatsApp la madrugada en que su novio le quitó la vida. Sin embargo, su amigo no leyó los alarmantes textos porque eran las 4:00 am y estaba durmiendo.



“El día que le pasó esto tenía una llamada perdida y unos mensajes que los borró, quizás lo borró él, no sé quién habrá sido. El día anterior me mandó: ‘Aló, aló, por favor contéstame, ayúdame’. Me pidió ayuda. ‘Casi me muero’, me estaba escribiendo”, mencionó su amigo cercano.

Cabe mencionar que el círculo cercano de Ari sabía que ella sufría de violencia en el pololeo. Incluso la Fiscalía reveló que ella había puesto una denuncia por amenazas de Joaquín en redes sociales, sin embargo cuando la contactaron no quiso continuar con el procedimiento judicial y tiempo más tarde se siguió viendo con el sujeto.