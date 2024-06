Exponen nueva teoría sobre la desaparición de anciana: su hijo tilda la hipótesis de "imposible"

A través de un reportaje que realizó el Buenos Días a Todos a un mes de la desaparición de la anciana, María Elcira Contreras Mella de 85 años, su hijo José Luis Hernández se refirió a las hipótesis que se manejan sobre el caso y a la imposibilidad de que una de esas tesis sea real. Su opinión la basó en que el día en que se le perdió rastro la estaban celebrando a ella.

Cabe mencionar que, la adulta mayor se perdió en medio de un almuerzo familiar por el Día de la Madre en el fundo Las Tórtolas en Limache, luego de que fuera al baño. En un principio se manejó como primera hipótesis que podría haber tenido un accidente en un canal cercano al lugar, sin embargo no se ha encontrado ninguna prueba por lo que se esta analizando la participación de terceras personas.

¿Qué dijo el hijo de la anciana sobre la nueva teoría?

Sobre la hipótesis de una posible participación de terceros la PDI no ha podido encontrar información que sostenga esto, ya que María no contaba con posesiones materiales que le pudiesen dejar una herencia a sus descendientes. Por lo que empezó a surgir una nueva teoría, que tendría que ver con que la adulta mayor podría haberse ido por decisión propia.

Sin embargo su hijo recalcó para el medio mencionado que eso “es imposible” y que “bajo ninguna tesis es factible eso. Todos llegaron a pasarlo bien al restaurante y ella era la homenajeada”. Así mismo la amiga de la adulta mayor y su hermano menor reclamaron en que habían visto muy feliz a la mujer días previos a su desaparición y que incluso había comentado lo bien que se llevaba con todos sus familiares.

"Ella me llamó por teléfono, estábamos conversando, y me decía precisamente que estaba muy contenta, porque estaba pasando los mejores días de su vida ahora, junto a su hijo y nuera” contó Jorge Contreras, hermano de la mujer. Quien además aprovechó de mencionar el buen estado de salud de su hermana. “Me extraña mucho que la gente comente que ella era una persona que tenía limitaciones, porque nosotros somos una familia longeva, pero no tenemos ningún problema” cerró.

