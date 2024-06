¡Casi un mes perdida! Exponen advertencia que recibió la anciana desaparecida antes de ir al baño en restaurante

Para el Buenos Días a Todos, Carla Hernández reveló una advertencia que le hicieron a la anciana desaparecida en Limache, María Elcira Contreras Mella de 85 años. Recordemos que la Policía de Investigaciones (PDI) ha centrado la búsqueda de la adulta mayor en un canal cercano a el fundo Las Tórtolas pensando en un posible accidente, sin embrago tras la falta de pruebas la familia ha insistido en posible participación de terceros.

Cabe mencionar que, todos los cercanos a María han señalado que ella a pesar de su edad era bastante lúcida y que no tenía ningún tipo de limitación física, por lo que les cuesta creer que se haya ido lejos por su cuenta. También, es importante decir que la abuela desapareció luego de ir al baño mientras compartía un almuerzo familiar por el Día de la Madre.

¿Qué de advirtieron a la anciana desaparecida?

“La primera hipótesis que se investiga es que mi abuela tuvo, lamentablemente, un accidente. Ella se subió por la pendiente, llegó al canal y se cayó” partió diciendo la mujer en el programa de la mañana, agregando que “no se sabe qué pasó con ella. Entonces solamente nos hace seguir dudando porque se secó el canal, se buscó de manera exhaustiva, se buceó y no se encontró absolutamente nada. No hay ningún rastro, zapato o algo y eso llama la atención”.

Bajo la misma línea aclaró que “la PDI tampoco descarta la intervención de terceros y se está trabajando si hay algún indicio de participación de terceros. Hasta ahora sabemos que no hay ningún indicio en todo lo que han trabajado. No se ha visto que haya habido participación de terceros pero no se descarta nada. No nos han informado nada sospechoso”.

Fue en eso que Hernández aclaró. "No descarto que ella haya tenido una desorientación como cualquier otra persona. De hecho, yo fui la primera que fui al baño con una de mis hijas, y me perdí. Salí al patio del restaurante y fui a dar a otro salón, me confundí (...) Cuando mi abuela se pierde, yo digo ‘pucha, capaz que le haya pasado lo mismo’. Lo que sí, cuando yo fui al baño la primera vez, yo le advertí a toda la mesa que esa puerta se trababa” dijo.

“Mi abuela estaba al lado mío y yo le dije: ‘Abuela, cuidado si vas al baño, vamos a dejar la puerta junta, para que puedas entrar al salón y no te tengas que dar toda una vuelta’. Si yo vi un eventual riesgo, era que mi abuela terminara en el salón de al lado, pero jamás que se iba a perder y que no la íbamos a encontrar más” cerró.

