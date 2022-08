"Explotadores de mierda": Mon Laferte no tuvo piedad tras su paso por Rojo de TVN

"Para mí la televisión era todo en ese momento. Era lo máximo a lo que yo podía aspirar. Yo quería estar ahí para cantar y grabar un disco", confesó.

Mon Laferte.

La exitosa cantante chilena, Mon Laferte, sorprendió durante las últimas horas al lanzar una serie de duras críticas en contra del extinto programa de talentos "Rojo: fama contra fama" de TVN, espacio en el que saltó a la escena local como Monserrat Bustamante.

En una entrevista con el influencer y presentador mexicano, Roberto MTZ, la artista repasó su trayectoria, reveló el acoso que sufrió por parte de un productor chileno cuando grabó su primer disco y comentó su mala experiencia en el show de busca talentos. "Hubo un tiempo en el que me daba vergüenza que todo el mundo viera mis videos en el programa, pero ahora los veo y me cago de la risa. Hay unas cosas espantosas, pero estaba ahí, era chica y le echaba ganas. Era lo mejor que podía hacer en ese momento", relató, recordando que tenía 18 años en ese entonces.

Luego, la cantautora reveló que "eran unos explotadores de mierda. Entrabas a competir, y luego contrataban a los 5 ganadores, pero te pagaban nada y te tenían ahí sentada sin hacer nada (…) eras como parte de la escenografía. Éramos un árbol… A veces me hacían cantar, animar, cualquier cosa que se les ocurriera».

"Yo estaba morrita (pequeña) y para mí la televisión era todo en ese momento. Era lo máximo a lo que yo podía aspirar. Yo quería estar ahí para cantar y grabar un disco, pero una vez que estás ahí, no te das cuenta muy bien de lo que está pasando", agregó.

Al finalizar, la doble triunfadora del Festival de Viña del Mar relató las dificultades que tuvo para salir del programa, que no pagó una multa para irse y que intervinieron abogados para que pudiera dejar el show. "Me costó salirme, de hecho duré 5 años. Los dos primeros yo quería estar ahí, estaba feliz, pero después me di cuenta de que me quería ir pero no podía, por el contrato… Aparte yo era súper chica, no entendía nada, tenía miedo, hay una historia turbia ahí", cerró.