Expertos explican por qué las personas asintomáticas al Covid-19 serían la clave para detener al virus

Las personas asintomáticas son todavía un misterio para los científicos que se encuentran trabajando arduamente por combatir el coronavirus.

Por asintomáticas entendemos por aquellas personas que tuvieron o tienen el virus pero que no presentaron algún tipo de síntomas que lo acercaran a determinarse como infectados, por lo que es considerado como una persona diseminadora del virus, ya que continúa realizando sus actividades habituales, pero infecta al que se le cruce.

El doctor en Biología Molecular, Alejandro Dinamarca comenta que el virus “replica su información genética y hace que las células fabriquen la partícula viral efectiva. La acumulación de esas partículas dentro de la célula implica que se destruyan, liberando el virus para iniciar otro ciclo de infección. Eso es lo que daña tejidos, órganos y sistemas (genera los síntomas)”.

El virus también utiliza otro método para replicarse sin que se presenten síntomas, donde inyecta su material genético en las células “de esta forma, el virus permanece silente, es decir no inicia el ciclo de replicación o lo hace muy lento, por lo tanto, las células no se ven dañadas y no hay síntomas, pero si diseminación”.

Lo que genera la interrogante es como puede haber personas asintomáticas y como hacer para identificarlos y evitar la propagación del virus. “comprenderlos, entender su respuesta inmunológica, saber como se transmite la enfermedad y determinar cuanto demoran en estar recuperados es indispensable”.

Idear un método que se pueda utilizar para detectar a las personas asintomáticas seria la clave para detener la propagación desenfrenada de contagios.