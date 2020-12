Experto reveló cuándo conviene realizar el segundo retiro de las AFP

El especialista en contabilidad y magíster en control de gestión, Manuel Concha, analiza el panorama de aquellos cotizantes que deberán pagar impuestos.

Uno de los aspectos más polémicos del segundo retiro de las AFP ha sido la obligatoriedad de pagar impuestos, por parte de las llamadas rentas más alta, que busca limitar el interés por sacar estos fondos, entre quienes no lo necesiten urgentemente o no han visto perjudicadas sus rentas durante los meses de pandemia.

Sin embargo, este impuesto, implica una segunda tributación por estos montos, puesto que los cotizantes ya pagaron impuesto en el momento en que recibieron sus remuneraciones, y les fueron descontados estos dineros.

Una polémica que no termina, pero que hoy ya no tiene retorno, pues el proyecto fue aprobado, ratificado y la ley promulgada, por lo que ahora solo queda saber cuándo es mejor sacar mi dinero y cuándo no lo es.

El experto en contabilidad, académico y Magíster en Control de Gestión, Manuel Concha, destacó que la solicitud de estos fondos está pensada en aquellas personas que no tienen hoy recursos para poder sobrevivir esta pandemia o han visto mermados sus ingresos de manera importante, por lo que, por lo que el impuesto para los sueldos más altos, busca evitar que estos contribuyentes retiren este dinero y afecten así su pensión futura.

Sin embargo, si de igual forma quieren hacerlo -ya que están en su derecho- se deben considerar algunos aspectos, para tener claridad a la hora de solicitar el retiro.

“El impuesto no se paga de manera automática, se va a pagar en abril como todos los años y lo indicado es que se sumará a la base del Impuesto Global Complementario, como otro ingreso. Sin embargo, como antes ya pagaron impuesto por estos dineros, se generará una especie de doble tributación. En este caso, serán las propias AFP las encargadas de informar de estos retiros al Servicio de Impuestos Internos, por lo que el cobro se realizará de manera automática. Es un dinero que claramente afectará la próxima declaración de impuestos, ya que aumentará la base del Global Complementario”, explica el también CEO de la empresa Kame (https://www.kame.cl/) plataforma de gestión contable, a través de la cual es posible realizar informes y cálculos financieros de manera automática, así como todos los trámites contables de una empresa, incluso desde el celular.

Manuel Concha advierte que hay una diferencia fundamental entre que el retiro se realice en diciembre o en el mes de enero de 2021, ya que, quienes hagan la solicitud a partir del 1 de enero, deberán pagar dicho impuesto en la declaración de impuestos de 2022, en cambio quienes retiren ahora los fondos tendrán que tributar en la declaración de renta de abril de 2021, es decir, en sólo cuatro meses más, cuando aún estemos viviendo la pandemia.

TABLA DE IMPUESTOS

Los impuestos correrán para aquellas personas que reciban un sueldo mensual de $1.5 millones o un monto superior.

De acuerdo con la ley de impuestos a la renta, esto deberán pagar, aproximadamente, de impuestos:

· Tramo de remuneración: $0 - $500.000, retiro promedio de la persona afiliada: $989.413, impuesto a cancelar: $0

· Tramo de Remuneración de $500.000 - $1.000.000, retiro promedio $1.490.241, impuesto a pagar: $0

· Tramo de remuneración de $1.00.000 - $1.500.000, retiro promedio $1.989.013, impuesto a pagar: $0

· Tramo de remuneración $1.500.000 - $2.500.000, retiro promedio $2.247.661, impuesto a pagar $174.531

· Tramo de remuneración $2.500.000 - 3.000.000, retiro promedio $3.815.984, impuesto a pagar $364.086

· Tramo de remuneración 3.000.000 - $4.000.000, retiro promedio $3.815.984, impuesto a pagar: $612.396

· Tramo de remuneración $4.000.000 - $5.000.000, retiro promedio $3.815.984, impuesto a pagar: 980.357

· Tramo de remuneración $5.000.000 - $6.000.000, retiro promedio $3.815.984, impuesto a pagar: 1.294.052

· Tramo remuneración $6.000.000 y más, retiro promedio $3.815.984, impuesto a pagar: $1.491.042

Para quienes tienen empresas y están evaluando utilizar estos fondos como una forma de inyectar capital y recuperarse tras la pandemia, el software contable Kame, permite realizar una proyección de las finanzas, para saber si necesitas ese dinero y cómo ayudará a tu negocio, así como establecer qué tan perjudicial es el retiro, si es que el impuesto afecta de manera importante al cotizante.

Para más información puedes ingresar a https://www.kame.cl/