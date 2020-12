Experto indicó quiénes son los responsables de la nueva fuente de contagio del COVID-19

Desde el mundo de la salud indican que las fiestas, reuniones familiares y viajes al extranjero están siendo en gran medida los responsables de los nuevos contagios de la pandemia en nuestro país.

Las autoridades de salud dieron a conocer las medidas que se adoptarán para las fiestas de fin de año considerando la situación sanitaria del país, donde en la última semana la positividad de contagios ha aumentado en casi todas las regiones de Chile, salvo en Magallanes, con cifras cercanas a los dos mil nuevos casos diarios. Debido a esto, las autoridades decidieron mantener en Paso 2 a la Región Metropolitana y suspender el Año Nuevo en el Mar como una forma de prevenir que sigan aumentando los contagios.

A juicio del urgenciólogo de Clínica MEDS, Rodrigo Carreño, “la mantención de la fase dos en las grandes urbes, donde se ha visto un notable aumento de los contagios, parece ser una medida económica que deja de lado la experiencia ya vivida en otras latitudes e incluso en nuestro país durante el invierno, donde el retraso de las cuarentenas contribuyó al importante aumento de los contagios”.

En ese sentido, destacó que actualmente están llegando más pacientes a las urgencias y, además, que ha aumentado mucho la consulta de adultos jóvenes. “En los servicios de urgencias hemos notado muchas más consultas de personas entre 30 y 40 años, los que si bien presentan cuadros de menor gravedad, son la fuente de contagio para las personas mayores las que se exponen a presentar cuadros más graves”.

Te puede interesar: Diputada Paulina Núñez es denunciada por regalar muñecas y dulces con su cara

El urgenciólogo destacó que estos pacientes más jóvenes se contagian fundamentalmente en reuniones sociales, familiares y en las innumerables fiestas clandestinas.

El especialista agregó que “otra fuente de contagio que va francamente en aumento son las personas que siguen viajando al extranjero, que tienden a ser de clases más acomodadas, lo que no limita que sean poco conscientes de la gravedad de la pandemia que vivimos”.

El doctor Carreño aseguró que “una de las medidas más urgentes son el cierre total de fronteras. Es ilógico que la gente siga viajando a Miami por el bajo costo, pero al mismo tiempo corriendo un riesgo innecesario y exponiendo a sus más cercanos. Otra medida que debiera considerarse es aplicar la cuarentena total precoz a grupos de comunas en las distintas ciudades donde los índices se están disparando”.

Preocupación en fiestas de fin de año

Las fiestas y reuniones familiares son una de las fuentes más importantes de contagio, por lo que el especialista de Clínica MEDS llamó a que en lo posible solo se celebre entre los miembros del hogar. Si esto no es así y llega gente que no vive en esa casa, no deben dejar de usar mascarilla dentro del domicilio y solo la deben retirar al momento de comer, procurando mantener entre todos una distancia adecuada cuando se esté sin mascarilla.

Y si tiene cefalea, dolor muscular o de garganta, tos y fiebre debe ser considerado como sospechoso de Covid 19 hasta no descartar lo contrario, por lo que debe acudir a un servicio de urgencia. “También podemos esperar cuadros de diarrea, que puede preceder al inicio de los síntomas respiratorios”, indica el urgenciólogo.

El especialista agrega que “la pérdida del olfato y/o alteración del gusto si bien son síntomas menos sensibles, le dan gran especificidad a la sospecha, sobre todo si está asociado a alguno de los síntomas clásicos”.