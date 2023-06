Expareja de “Mente Enferma" negó haber participado en su extraña desaparición

Michael Rowe, expareja de “Mente Enferma”, concedió recientemente una entrevista donde habló de la extraña desaparición de Sebastián Álvarez Bernales, de la cual han pasado seis años.

Michael Rowe y "Mente Enferma"

El joven de 32 que se hacía llamar “Mente Enferma” o “Siab” en redes sociales, se perdió en Curiñanco, cerca de Valdivia, en 2015. Un personaje de Internet que hoy sería claramente considerado un influencer.

La familia de Sebastián siempre ha señalado a Michael, médico y exreservista del ejército de Estados Unidos, conocido como “El Gringo”, como presunto culpable.

El hombre, conversó con Meganoticias donde reveló: “Él me dijo que se iba a suicidar”, según explicó, desde esa conversación no supo más de su ex.

Sin embargo, Rowe se demoró ocho días en presentar una denuncia por presunta desgracia. En esta misma línea, agregó: “Yo no maté a Sebastián, nunca he matado a nadie”.

Por su parte, María José, hermana de Sebastián, dijo al mencionado medio: “Nosotros como familia dijimos que Michael era sospechoso. No han hecho nada, Michael se pasea de Valparaíso a Curiñanco y viceversa, todo el tiempo. Hace su vida normal”.

Erick Aguayo, abogado de la Fiscalía de Los Ríos, aclaró al canal que “por ahora se evalúan los antecedentes de la carpeta investigativa”.