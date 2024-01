Jorge Rivas, más conocido como el exniño poeta, estuvo invitado al programa Not News conducido por Nicolás Larraín, donde no se guardó nada a la hora de hablar de dos periodistas de Mega. Hablamos de José Antonio Neme y Rodrigo Sepúlveda, quienes no son del agrado del joven y lo dejó muy claro.

El protagonista del capítulo aseguró que estos comunicadores "sólo ven lo malo de las cosas", agregando que "no me agrada ese tipo de animadores". Tras esto puso como ejemplo la siguiente situación: "Imagina que Neme fuera gerente de una empresa; quiebra. Igual que Sepu, a todo le ve el conflicto, lo malo, todo es un escándalo".

Pero no se quedó allí, pues después lanzó una dura crítica en contra de Rodrigo Sepúlveda. "A lo que no le encuentro sentido es a hablar como argentino. No sé por qué habla así, es como si tuviera un pasado rioplatense", expresó.

Respecto al animador del matinal de Mega, Jorge Rivas indicó que "por todo es conflicto, todo es conflicto. Imagina que llega a la casa y el perro le comió una almohada", para luego proceder a imitarlo. "A ese hombre un día le va a subir la presión. Yo creo que hay que llamar en vivo y en directo al Mucho Gusto, porque a ese hombre le va a venir un infarto al corazón", sostuvo.

Esta no es la primera vez que el exniño poeta lanza sus dardos contra los periodistas, en específico contra Rodrigo Sepúlveda. Hace unos años realizó una dura crítica, luego de que el periodista emplazara al Presidente Boric por su discurso conmemorando los 49 años del golpe de Estado a raíz de la gran cantidad de encerronas y asesinatos ocurridos durante los últimos días de aquel entonces.

Ante esto, Jorge Rivas se pronunció a través de X -antes Twiter-: "Un 11 de septiembre periodista 'interpela' a presidente representando al pueblo para que se preocupen 'de lo que importa'… ¿Y después una nota de 10 minutos sobre la Reina? Algo no cuadra".

