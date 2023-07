exNiño Poeta hizo pebre a Daniel Andrade y su labor en Pedro Aguirre Cerda

El exNiño Poeta (Jorge Rivas), quien ahora está convertido en todo un joven, hizo pebre a Daniel Andrade, exmilitante de Revolución Democrática, en el programa La voz de los que sobran.

Recordemos que la expareja de Catalina Pérez, está siendo cuestionado por ser el principal rostro de los tratos entre el Gobierno y las Fundaciones.

Rivas mencionó que esta generación llegó según ellos a “cambiarlo todo”, pero “una mitad que se aprovechó de la popularidad y hubo otra mitad que fue defraudada”.

“Hubo gente que fue a la salida del metro Irrarázabal, con su banderita de Revolución Democrática a juntar las firmas y hoy en día está en su casa, viendo los medios de comunicación y viendo como este compañero que conocía de antes [Andrade], que venía de una familia de esfuerzo, montó cuatro Fundaciones y se está haciendo realmente millonario. El que yo digo: el que calla es cómplice y el gobierno no ha callado”. señaló el exNiño Poeta.

“Este es un grupo de personas dentro de un partido, no es un grupo entero, no es una clase política entera. ¿Y por qué te lo digo? Porque un ingeniero civil mecánico, que es el señor Andrade, hizo una política medioambiental para la comuna de Pedro Aguirre Cerda de la cual nada se sabe. El consejo municipal la ha pedido, se terminó el plazo y no sabemos dónde está. No se sabe dónde está la política medioambiental. No se sabe si se fue con Barbie, con la Barbie Pinochetista, con la Barbie Desfalcadora de Municipios”, lanzó Jorge.

Además, contó que tiene un video, en donde, el actual alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, ayudó con su campaña a Daniel Andrade. Además, cuestionó que el director de seguridad sea un cientista político y existan múltiples balaceras en la comuna.

“Ellos viven en Ñuñoa, nosotros no, nosotros vivimos ahí. Nosotros sentimos a nuestras espaldas en Lo Valledor Sur los fuegos artificiales. Sabemos como son las balaceras, sabemos cómo son los portonazos”, disparó el joven.

