Durante la jornada, la exmodelo del programa Sábado Gigante Pilar López, conversó con el matinal de CHV “Contigo en la Mañana” y expusó compleja situación que vivía junto con su hermano, quien la mantuvo encerrada durante dos años en su domicilio. El caso se supo, gracias a que los vecinos del sector denunciaron que la mujer de 63 años se encontraba retenida, aislada y en condiciones insalubres por decisión de su familiar directo.



Incluso en el reportaje en vivo desde la región de O’Higgins, los vecinos aseguraron que en algunas oportunidades le habían tenido que llevar alimentos a Pilar, porque no tenía que comer. El municipio fue hasta el lugar y tras conversar con el hermano de la mujer, lograron que entregara las llaves del domicilio después de años teniéndolas en su poder. Cabe mencionar, que Pilar además de modelo fue excandidata a Miss Chile.



Exmodelo de Sábado Gigante: “fue como volver a la vida”



La mujer en un despacho en vivo para CHV señaló que “se fue dando todo cuando ustedes aparecieron (matinal de CHV)”. Agregando que le habían realizado un chequeo médico contactando que estaba “excelente” de salud. Además aseguró que cuando su hermano le entregó las llaves de su casa “fue como vivir de nuevo para mí, volver a la vida.Sentía que ya nada tenía sentido, no entendían nunca cuánto pedí ayuda a Carabineros y a la PDI”.



Por otro lado, sobre la acción que su hermano efectuó la mujer explicó que todo había comenzado en 2019. “Esto empezó el 2019. A los dos meses de fallecer mi madre, mi hermano me quitó las llaves de mi casa porque, según él, yo caminaba con los pies a la arrastra”. Así mismo, acusó a otra implicada en el secuestro, Verónica Matus mujer que fue cómplice en todo.



“Si yo contara todo lo que pasé. Ella venía una vez al día, estaba media hora o 10 minutos y se iba. Me insultaba, me amenazaba, me maltrataba (…) Lo que digo está comprobado y en tribunales nos vamos a ver. Le tenía que pedir las llaves a Verónica y si no le decía dónde iba, no me pasaba las llaves“, complementó.