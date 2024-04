De momento, Arturo Vidal no ha tenido el protagonismo que esperaba en este regreso a Colo Colo, y es que el volante se ha perdido más de la mitad de los minutos disputados por el Cacique en la presente temporada, lo que le ha traído un sinnúmero de críticas, y ahora fue un exseleccionado nacional quien reprochó lo mostrado por el 'King'.

Se trata de Óscar Wirth, exguardameta de La Roja que le dio con todo al 23 colocolino: "Está muy lejos de ser el Vidal que todos conocemos, ahora me podrán decir que no hay que ser muy capo para saber que el tiempo ha pasado, el problema es que él no se quiere dar cuenta". "Ahí está problema, él se tiene que dar cuenta", arrancó en conversación con RedGol.

En esa línea, expuso que su estado físico fue lo que le impidió brillar en el fútbol brasileño, donde no consiguió hacerse con un puesto como titular en sus pasos por Flamengo y Athletico Paranaense: "En Brasil jugó poco tiempo no porque no sepa jugar a la pelota, sino porque no estaba en buenas condiciones físicas".

"Ahora le está pasando lo mismo, aparece jugando algunos minutos y demuestra que está haciendo un esfuerzo, pero ese esfuerzo es para él, no para el equipo", agregó sobre el rendimiento de Vidal, para posteriormente reprobar su aparición en la victoria de Colo Colo sobre Cerro Porteño por Copa Libertadores.

"Ante Cerro no participó de ninguna jugada en la que le hiciera daño al rival, no se acercó al área a rematar, a buscar opciones, con ese ida y vuelta que tenía antes que era muy bueno", criticó el exarquero nacional, para rematar con un potente mensaje al jugador del Cacique: "Los hechos hablan por sí solos".

