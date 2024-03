Exjueza denuncia abuso sexual en hospital ¡reveló dura frase de doctor!

Jacqueline Rencoret Méndez, una exjueza de la Corte de Apelaciones de Rancagua denunció haber sido abusada sexualmente mientras estaba internada en la UCI del Hospital de San Fernando. La abogada reveló que los hechos ocurrieron luego de que fuera internada de urgencia en el recinto por un cuadro broncopulmonar. “Me intubaron y me pasaron a la UCI. Ahí empezaron mis graves problemas”, lanzó la mujer.



En la querella criminal, la exjueza expuso que mientras se encontraba en la UCI dos personas se le acercaron para, supuestamente asearla.“Aparece una mujer joven, con sus pestañas bien crespas con una cofia o gorra y veo que a mis pies se asoma un varón, no le vi la cara porque estaba tapado y ella me dice ‘quédese tranquila que la van a lavar’ y luego el tipo efectivamente me echa agua”, dijo.



¿Qué dijo la exjueza en el matinal?



En el contexto del 8M la mujer habló con el matinal y relató nuevamente el drama y denunció diferentes negligencias del hospital. “Con esto se puede visibilizar lo que sufren cerca de 300 mil personas que la única posibilidad de hospitalizarse en el hospital de San Fernando. Cuando yo he referido lo que sufrí y vi lo que los pacientes sufrían, a los que golpeaban y los insultaban... Yo fui intubada el día jueves en la mañana, pero la misma ficha dice que yo estuve consciente y semi-sentada (durante días)”, contó.



“Pude ver con mis ojos el maltrato a una señora que no podía afirmar la cabeza. Si esa señora entró por un problema de estómago, salió con un tec cerrado. La única vez que yo escuché hablar a un médico, que lo tengo identificado, se acercó y dijo refiriéndose a mí —porque que cuando a uno lo intuban piensa que se pone sordo, dijo: ‘Esta es abogado y jueza, ahora va a saber quién manda aquí’. Y yo nunca lo había visto en mi vida”, confesó.



Sobre el abuso sexual manifestó que intentó eviatr la situación. “Empecé a moverme y a mirarla (la enfermera o TENS), ahí ella pone su cuerpo encima (mío) y me dice: ‘si sigue moviéndose, se muere. Pasa el mismo varón, se apoyan en mí, yo la miraba y me corrían las lágrimas, era como ‘por favor no, no puede ser de nuevo’. Fue horrible”, concluyó.

