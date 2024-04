Exigen a Colo Colo fichar a este jugador para solucionar todos sus problemas

Colo Colo ha tenido muchos problemas en el Campeonato Nacional de la mano de Jorge Almirón, pues ha perdido puntos importantes que lo tienen muy alejado del primer lugar de la tabla. Es por esto que el periodista Rodrigo Herrera le exigió a los albos contratar a este jugador para solucionar todos sus problemas.

“Hay que hacer una revisión profunda en el club. Una cosa es dominar, pero la profundidad es clave. No son capaces de hacer daño. Le hace falta un jugador diferente, a este Colo Colo le llora un Luciano Cabral, alguien que rompa líneas”, empezó diciendo el periodista en su entrevista con Bolavip.

En ese mismo sentido también se la jugó para proponer otro nombre como posible fichaje. “Como el propio Cristián Insaurralde en Cobreloa. Un nombre de ese tipo. En este momento, el equipo no lo tiene y hay una complejidad en la conformación del plantel. Puede ser un equipo de mucho dominio, pero si no mete la pelota no va a ser campeón”, complementó.

Desde su llegada a Coquimbo Cabral ha destacado por su habilidad.

La buena noticia para el Cacique es que Cabral finaliza contrato en 2024, por lo que que podría llegar gratis a final de temporada. Sin embargo, Universidad de Chile también se ha interesado en sus servicios, por lo que tendría que competir con ellos para quedarse con el jugador en caso de estimarlo conveniente.

Es así como Rodrigo Herrera le exigió a a los albos contratar al talentoso atacante del conjunto pirata. El jugador ha tenido un muy buen rendimiento desde su llegada a Chile y ha despertado el interés de todos en el país. Ahora su misión es mantener el nivel para lograr recaer en un equipo grande, donde ya tiene interesados.