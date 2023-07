El reciente reportaje de Informe Especial, El Cartel del Gol, reveló las irregularidades que existen en el fútbol chileno, entre estas polémicas hay una que salpica a Azul Azul, en específico a Hernán Saavedra, quien fue despedido de la directiva.

El exgerente de operaciones de la sociedad que controla a U de Chile se vio involucrado en una conversación a través de WhatsApp entre Martín Ossandón, exgerente de Deportes La Serena, y Daniel Behar, socio de Fernando Felicevich.

En este intercambio de mensajes, Behar solicita a nombre de Saavedra entradas "a la mala" para la barra de los azules en el marco del Clásico Universitario disputado con Universidad Católica en Concepción.

"Dani, le he dicho (a Saavedra) en todos los tonos que no le voy a esconder a Estadio Seguro y a la Delegación Presidencial nada. Ayer, en su desesperación, me pidió que emitiéramos 50 entradas más en galería visita a la mala (pasándonos del aforo permitido)", respondió Ossandón ante la petición.

En este contexto, agregó: "Me imagino que él (Saavedra) se debe haber comprometido con integrantes de la barra a conseguirles entradas, y como se vendió la galería en 45 minutos, no alcanzó. Creo que arriesgarnos a pasarnos del aforo e incumplir lo pactado puede ser más riesgoso para nosotros".

Recordemos que el duelo entre la U y Católica se llevó a cabo el 29 de abril, sin embargo, no se logró terminar debido a incidentes, por lo que debió ser reprogramado. Fue esta situación la que detonó el despido de Hernán Saavedra, dejando su cargo como gerente de operaciones de Azul Azul.