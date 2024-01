El martes comenzó la formalización en contra de Cathy Barriga por fraude al fisco y falsificación de instrumento público mientras se desempeñó como alcaldesa de la comuna de Maipú. Frente a esto han decidido hablar varios exfuncionarios de la municipalidad denunciando persecución y malos tratos por parte de la también ex chica reality, quién habría manipulado a más de algún trabajador.



Cabe mencionar que, el deficit de la comuna alcanzó los $30 mil millones de pesos y la fiscal Constanza Encina expusó los gastos irregulares que se habrían realizado en el municipio, entre los que se encuentran la compra de cristales Swarovski, pintar un auto de color dorado, mandar a hacer una casa de jengibre tamaño humano y un evento con nieve artificial, “los que no se encontraban contemplados en el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal y que tuvieron costos multimillonarios”, señaló Encina.



¿Qué dijo el exfuncionario del municipio sobre Barriga?



La exalcaldesa creó un programa matinal propio de la municipalidad de Maipú, al cual llamó “Renace tu mañana”, en este espacio la mujer invitaba a las personas detrás de cámaras (funcionarios de la municipalidad) a bailar y participar activamente del espacio. A pesar de que en los videos viralizados en redes los funcionarios parecían felices con el programa, el exdirector del matinal, Carlos Pérez reveló que nunca fue de su agrado participar en pantalla y que incluso se dañó su imagen con uno de los videos virales.



Sobre esto Pérez aclaró que nunca se negó porque Barriga “era despectiva. Por ejemplo, si ella se enojaba contigo, rápidamente no habían saludos, no daba las directrices directas y una situación así es bastante estresante (...) nos hacía la ley del hielo cuando se enojaba”, dijo.



Bajo esta misma situación agregó para el “Buenos días a todos”. “Creo que ella no pudo llevar bien lo que significaba ser un alcalde. Creo que esas presiones de la prensa, al venir ella de la televisión, se hacían muy filosas cuando ocurrían algunos hechos y cuando había momentos complicados, ella lo expresaba con su equipo (...) sufríamos nosotros cuando ella tenía complicaciones, tenía conductas un poco agresivas”.



Así mismo complementó que “lo del baile me marcó la vida”.“Cuando baile yo era director del matinal. Ella nos convocaba a todos a bailar y cuando no querían, venía su jefa de gabinete. Cuando bailé, lo hice lo más ridículo posible porque ya estaba harto, como protesta, y resultó ser un circo. Se hicieron memes”, expresó.



Acerca del video aseguró que le ha complicado la masividad y los memes que se crearon de él. “Es una cuestión que me ha marcado y me complica. En la búsqueda de trabajo me ha perjudicado y en la salud también”, cerró.