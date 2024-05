Exconscripto denuncia fuertes abusos en Servicio Militar de Putre: “Son puros viejos verdes ¡Me daban asco!”

El exconscripto del Ejército Francisco Adasme, reveló antecedentes inéditos sobre el regimiento en Putre y la actividad que dio muerte al joven Franco Vargas de 19 años, que falleció producto del frío extremo. Además aseguró que los superiores a cargo del grupo de conscriptos realizaban diferentes tipos de abusos y maltratos en contra de ellos.

“Decían que no fuéramos cobardes, que no fuéramos maricones, que no fuéramos lesbianas, como ellos se referían” señaló Adasme, quien ademas desmintió las declaraciones del ejército sobre que el día de la actividad al aire libre tenían la vestimenta adecuada para la temperatura que se sentía en la zona. Por otro lado, aseguró que sus superiores hablaban constantemente vulgaridades.

¿Qué denunció el exconscripto?

“La gran mayoría de ahí son puros viejos verdes, de verdad... ¡me daban asco! Hablaban todo el tiempo de puras vulgaridades, es horrible” contó en una entrevista en vivo con el matinal de CHV Contigo en la Mañana. “Hay alguien que tiene que corregir muchas cosas dentro de esa institución. No sé si es solo en el regimiento donde estuve, no lo sé”, mencionó.

Sobre la misma, lanzo una grave acusación en contra de los superiores que tenían cargo y declaró que se habrían encontrado en estado de ebriedad. “Algo que también quería revelar sobre la campaña… me parece impresionante, porque se supone que ellos son funcionarios públicos, y ellos tomaban dentro de la campaña. Había cajas de vino, latas de cerveza... ellos no eran conscientes tampoco, quizás por eso muchos tratos eran agresivos también” expuso.

“No es probable, yo vi a uno. No lo delaté en su momento por miedo a represalias y aporreos, pero eso sí quiero dejarlo claro... eso no puede ser. ¿Cómo van a estar tomando en campaña? Se supone que nos tienen que cuidar” comentó. Esto generó el impacto de los panelistas Monserrat Álvarez, JC Rodríguez y Roberto Cox, quienes mencionaron entre otras cosas que: “No lo puedo creer”; “Tremendo”; “Te imaginas ser papá y tienes que mandar tu hijo al servicio?”.