El excomandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez señaló que la responsabilidad del Golpe de Estado y todo lo que implicó es de Augusto Pinochet, esto en el contexto de la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre.



Bajo esta misma línea el exjefe del Ejército señaló que durante la época y el Gobierno de Salvador Allende la situación país era tan compleja que muchos partidos políticos buscaron terminar con ese mandato.



¿Qué dijo el excomandante del Ejército?



Para Radio Cooperativa Martínez señaló. “Creo firmemente, con mi formación y con mi paso de más de 46 años en el Ejército, que la responsabilidad de todo lo que ocurrió la tiene el comandante en jefe de la época, el general Augusto Pinochet”.



Así mismo culpó también a los actores políticos involucrados. “Yo diría que muchos actores políticos buscaron el golpe de Estado, y que tenían reuniones y presiones en los cuarteles militares para que se produjera”, mencionó.



“Los actores políticos tienen una responsabilidad mayor(...) creo que todos aquellos que en algún momento propiciaron este rompimiento, no llegaron a acuerdos o propiciaron la vía armada tienen que hacer esta reflexión, como yo la hice con el Ejército en su momento”, dijo.



Finalmente negó la existencia de pactos de silencio, “yo no he participado ni he sabido de ellos” descartó.