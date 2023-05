Excarabinera que vende contenido erótico denuncia acoso de efectivos policiales

Una particular denuncia contra sus antiguos colegas de uniforme lanzó la excarabinera, Victoria de Los Ángeles Monsalve, quien se hizo famosa por dedicarse a ofrecer fotos y videos para adultos en Arsmate, “el OnlyFans chileno”.

La joven de 26 años, que pidió la baja voluntaria de la institución para estudiar obstetricia, denunció públicamente que unos ociosos que la mosqueaban por teléfono resultaron ser funcionarios de Carabineros.

Los acosadores juraban que pasaban piola, pero no contaban con la astucia de Victoria.

“El 27 de abril en horas de la tarde me llamaron a mi número particular, un número desconocido. Hablé con una mujer, con un hombre y era para puro molestar. Cuando yo pregunté quiénes eran, de dónde sacaron mi número, me cortaron”, comenzó contando la modelo en su cuenta de Instagram.

A través de una aplicación en el celular, vio que el número fue identificado como “‘cuadrante’ tanto y una comuna”.

Para salir de cualquier duda, fue a la comisaría, pidió los números de los cuadrantes de la comuna y efectivamente, las llamadas provenían de uno de esos números. Dejó tremendo reclamo.

“La verdad es que paja, porque yo siempre súper buena onda con todos los polis , pero esto de molestarme a mi número particular, yo no lo voy a aguantar. Para mí es muy fácil cambiar mi número, pero ahora ustedes (los carabineros en cuestión) van a tener que andar dando explicaciones”, descargó.

Además, la excarabinera recalcó que “No puedes venir a huev... a mi número desde un cuadrante. Es muy estúpido, se les olvida que yo era de allá, sé muy bien cómo buscar y encontrar gente”.