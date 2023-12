La excarabinera Ilaisa Henríquez se volvió viral luego de dar a conocer su malestar con la institución tras ser dada de baja por denunciar el trato que le daban sus compañeros de trabajo. La mujer relató que sus colegas le hacían comentarios sexualizados y se le insinuaban constantemente, situación que la afectaba emocionalmente.



“Me aburrí del silencio y creo que es momento de hablar sin tapujos, contar a detalles el acoso que he sufrido hace varios meses. Abuso por parte de quienes fueron mis compañeros en Carabineros de Chile, padres de familia que me ofrecían dinero para acostarme con ellos y ante mi negativa se me enjuiciaba, ver cómo se abusaba de poder ante el comercio ambulante y detenciones”, publicó en redes sociales.



Excarabinera denunció a la institución y compañeros



La mujer entregó su duro testimonio en el matinal de CHV “Contigo en la Mañana” en donde relató que sufrió acoso desde su primer día de trabajo. “Eso lo empecé a vivir desde el día 1 que llegué a la comisaría, de hecho lo hablé con los jefes y nunca pasó nada. Siempre habían propuestas referentes a una oportunidad sexual”.



Para respaldar su relato Henríquez mostró una serie de conversaciones de WhatsApp en donde se podían ver algunos comentarios de sus compañeros e incluso mencionó que le decían “que si lo intentaras conmigo habría más oportunidades, o te ofrezco tanto dinero”.



Por otro lado, declaró que le costó dejar la institución y que muchas mujeres no denunciaban por temor. “Fue un proceso complicado porque yo idealicé la institución de una forma que quizás no lo tenía que hacer, iba súper motivada, era mi carrera”, agregó.



“Miedo? La verdad es que si si hay pero si no soy yo, entonces quién más va a parar el abuso que se hace dentro no solo a mi sino que a miles de mujeres, que callan su realidad por tener hijos familia y un sustento que llevar a sus hogares. Cuanto más seguiremos esperando para cortar el asunto, robos, machismo y abusos sexuales dentro de quienes´nos cuidan´. Y SI HABLAS? quedas como en la primera imagen”, publicó en Instagram con una fotografía de su rostro con moretones.