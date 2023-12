Una excarabinera llamada Victoria Monss, quien se dedica a subir contenido para adultos a Arsmate y tiene más de 72 mil seguidores en Instagram salió a respaldar a Ilaisa Henríquez, la joven que recientemente denunció a la institución y a sus compañeros de trabajo por acoso. La denunciante señaló que sus colegas de trabajo le ofrecían dinero para tener sexo y se le insinuaban constatemente.



Por otro lado, Henríquez también acusó que fue dada de baja tras dar a conocer estos abusos. “Abuso por parte de quienes fueron mis compañeros en Carabineros de Chile, padres de familia que me ofrecían dinero para acostarme con ellos y ante mi negativa se me enjuiciaba”, señaló agregando que “tengo pruebas y testigos que avalan cada una de las cosas que denuncio, me pidieron y rogaron no hacerlo público”.



Excarabinera que se dedica al porno salió a respaldar denuncia de acoso



Monss, publicó una historia en su Instagram hablando sobre el tema. Cabe mencionar que, ella también denunció en su momento que sufrió de acoso por parte de compañeros carabineros. “Me han preguntado por esto y por supuesto que le creo. Y no lo digo con afán de hablar pestes de Carabineros ni nada, a pesar de que ellos sí lo han hecho conmigo”, expresó.



La mujer finalizó su texto enviando un mensaje directo a aquellos funcionarios que se sobrepasan con las mujeres. “Al final de una u otra forma, los que obran mal tendrán que asumir las consecuencias”, redactó.



Por su parte Henríquez evidenció una grave acusación en donde dijo incluso que sus compañeros de trabajo se organizaban para matarla. “Hoy con amenazas de muerte que me ha tocado repeler disparos en mi contra en la calle o ver cómo se organizan para matarme y que esto quede en silencio, pero ya no tengo miedo (...) No tengo miedo de ser la próxima, tengo miedo a que otras sufran lo mismo”, cerró.