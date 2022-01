Ex polola de Marcianeke aseguró que vivió un "infierno" junto al artista

Sorpresa en el mundo de la farándula causó el repentino quiebre de la relación entre Anaís Vilches y el artista urbano Marcianeke, en redes sociales.

Marcianeke y su ahora ex pareja.

Esto luego que la joven publicara un enigmático mensaje, el cual dejaría en evidencia el quiebre de su relación con el artista.

Te puede interesar: [FOTO] Mujer le quemó el pene con agua hirviendo a su marido tras insólito ataque de celos

Utilizando sus redes sociales, la ahora expolola del músico señaló que “me enamoré. Sufrí, pero ya salí de esto”.

Te puede interesar: [VIDEO] Infeliz azotó la cabeza de su mujer y la arrastró por las calles de Antofagasta

“Gracias dios por romperme las cadenas del infierno en las que me tenía este hombre. Si no me quieres, yo tampoco”, expresó en una de sus stories.

Según consignó Alfombra Roja, Vilches no entregó más detalles de la separación, aunque ambos se dejaron de seguir en redes sociales. Por otro lado, el artista no se ha referido al tema.

Cabe señalar que la relación se remonta desde los inicios de la carrera del cantante, quien era acompañado por Anaís Vilches en gran parte de sus shows, en donde se mostraban muy enamorados.