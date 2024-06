Carlos Palacios sigue sumando críticas y ahora fue el turno del ex PF de Marcelo Ríos

Carlos Palacios hizo noticia hace algunos días después de grabar una transmisión en vivo mientras maneja en su vehículo. Es por esto mismo que Manuel Astorga, ex preparador físico de Marcelo Ríos, atacó sin piedad al actual jugador de Colo Colo por lo mostrado en redes sociales.

El ex preparador físico del número 1 del mundo fue crítico por la gran cantidad de tiempo que Palacios utilizó su celular mientras conducía. "¿Alguien le advirtió que no debe hacer eso si maneja un vehículo? Lamentable todo. De sus gustos no opinaré", fue lo que señaló Astorga, además de tocarle la oreja por su forma de vestir.

Recordar que en esa misma transmisión en vivo, la "Joya" se mostró muy molesto por las críticas que recibe de los hinchas de Colo Colo, quienes no han quedado conformes con su rendimiento. Por lo mismo, aseguró que no dudará en abandonar el equipo si es que lo buscan desde el extranjero, tal como lo hizo Boca Juniors a principio de año.

Quizás te pueda interesar: La sorpresiva estadística que posiciona a Colo Colo por sobre la selección chilena

Carlos Palacios sigue sumando críticas por su actuar.

A pesar de las críticas por su nivel mostrado, Carlos Palacios se las ha arreglado para ser uno de los jugadores más desequilibrantes de Colo Colo durante esta temporada. Sin embargo, Jorge Almirón quiere aún más nivel y se especula que le habría exigido ponerse a punto físicamente.

En ese sentido, la "Joya" tendría que perder cerca de seis kilos durante esta intertemporada que realzarán los albos en este parón que se llevará a cabo mientras se disputa la Copa América. Esto será crucial, pues si Palacios no cumple podría perder la titularidad en caso de que llegue un jugador en su posición.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.