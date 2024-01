Un ex PDI analizó el último video que se dio a conocer de Anahí Espíndola. En dicho registro, grabado por cámaras de seguridad, se ve como la joven de 22 años interactuó con una misteriosa mujer a la que le entregó un objeto o dinero en sus manos para luego separarse de ella. Así mismo, en las imágenes se apreció como la mujer continuó su camino sin Anahí e incluso saludó a unos cuidadores de autos y abrazó a una persona que se topó en la calle.



Cabe mencionar que no se conoce la identidad de esta mujer y la PDI trabaja para entrevistar a todas las personas que tuvieron contacto por última vez con Espíndola el jueves 4 de enero. “Se está trabajando para poder ubicar a todas las personas que tengan algún tipo relación (con el caso) y que la hayan visto en la última hora desde que sale del gimnasio el jueves pasado”, señaló el jefe de la PDI de Valparaíso, prefecto inspector Guillermo Gálvez.



Ex PDI analizó último registro de Anahí Espíndola



Las teorías sobre la interacción que tuvo Anahí con esta mujer se han tomado las redes sociales, incluso un usuario de “X” reveló que la veinteañera habría estado vendiendo un Iphone a través de Marketplace y este podría ser el motivo de su reunión. Sin embargo, no hay información concreta sobre esto.



Christian Jabbar, ex perito de la PDI, analizó el registro revelado por CHV Noticias. “Esta mujer sería una persona de interés para la Fiscalía para entrevistarla y preguntarle en qué contexto conoce a Anahí (...) Anahí le pasa algo a ella, que perfectamente podría ser dinero que esta mujer le solicitó”.



Bajo esta misma línea, el experto fue un poco más allá con su análisis y apuntó al detalle. “Vemos que no hay contacto físico, no hay saludo, por ende no se conocían previamente, se presume. Y después, llegando a la esquina de Arlegui, se separan”. Sobre esto, los familiares de la joven no han declarado, pero su madre publicó un conmovedor mensaje en redes, pidiéndole a su hija que no pierda la fé.