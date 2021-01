Ex parejas "funaron" a Buddy Richard por graves hechos de violencia intrafamiliar

Sorpresa causó en el mundo del espectáculo nacional la denuncia de dos ex parejas del cantante Buddy Richard, quienes hicieron públicas sus acusaciones de brutales maltratos por parte del artista. Entre los hechos suscitados se encuentran insultos, garabatos, fuertes golpizas e incluso amenazas con armas.

Un reportaje de Radio Bío-Bío reveló los testimonios de Rita Góngora y Beatriz Alegret. Las exparejas de Ricardo Toro (nombre real del cantante) relataron los duros momentos que vivieron y la falta de protección a pesar de las denuncias en Carabineros.

Rita Góngora (75) fue esposa del cantante por 15 años. Se casaron en 1970, cuando ella era una ya reconocida cantante de jazz. Al poco tiempo llegaron a vivir a Peñaflor, lugar donde comenzaron las agresiones. "Él es una persona de una personalidad muy fuerte. Y a pesar que yo tenía otra muy definida, él me anuló totalmente", contó Góngora.

“De los 30 días, él pasaba 3 a 4 en la parcela. Se iba a Santiago, según él, a trabajar, y volvía en un estado lamentable de alcohol varios días después. Ahí empezaba la agresividad, la violencia, los garabatos, los insultos, las patadas, los combos, las arrastradas de cabello. Yo estaba sola en esta parcela, al principio sólo con una hija”, relató.

Te puede interesar: Ximena Ossandón confirmó que dos de sus hijos participaron en fiesta clandestina de Cachagua

Además, la ahora Coordinadora de Estudiantes de la carrera de Inglés de la Usach, afirmó que "me perseguía con una escopeta". "Me persiguió dos veces disparando al aire, felizmente. ¿Sabes lo que es eso? Yo corriendo por la parcela, y él disparando al aire. En otra oportunidad, él sacó un cuchillo", relató.

"Otra vez se paró en mis pies, y se balanceaba para hacerme daño. Yo soy operada de la tiroides, estuve en la clínica, y después que me dieron el alta, cuando llegamos a la casa algo le pareció mal y me tiró desde la cocina, que estaba unos 6 escalones más arriba, hacia abajo, con el parche aún en la garganta. Felizmente no se me abrió la herida", continuó.

Sobre Toro, Rita Góngora afirmó que "es una persona perversa, yo creo que tiene un problema psicológico, de una perversidad que yo no he conocido nada igual".

Finalmente, más de diez años después, Rita se fue de la casa, pero no pudo llevarse a sus hijas ante la oposición de Toro.“Tengo una audición que no es 100%, a causa de estos golpes. Tengo una cicatriz en mi párpado izquierdo, pero lo que más me duelen son las cicatrices del alma. Esas no se borran, es imposible”, dijo sobre las secuelas.

La segunda denuncia

Por su parte, Beatriz Alegret, vedette y comediante argentina, aseguró que "apoyo todo lo que dice Rita, porque yo sufrí lo mismo que ella". Alegret mantuvo una relación por dos años con Toro en las que, según su relato, vivió los maltratos del reconocido cantante.

Alegret tuvo que vender todas sus pertenencias y huir de vuelta a Argentina, mientras Toro estaba de viaje en Australia. "Después de 3 años me atreví a venir, después de muchos exámenes psicológicos, de psiquiatras, de muchas terapias. Me liberé, por eso nunca más hablé mal de él. Los médicos hicieron mucho por mí", contó.

“Era como un secuestro en el país. Estar al lado de Buddy Richard es estar al lado de un golpeador, maltratador. Me encontré con Rita antes de irme del país. Esa vez, ella me dijo: dejé de sufrir esos dos años que estuviste con él’. Y vi cosas horrendas", agregó.

¿Las constancias?

Góngora hizo al menos ocho denuncias sobre las agresiones. "Yo llegaba a hacer la denuncia y Carabineros me preguntaba por mis testigos; a lo menos tres, me decían. No se podía dejar la constancia”, detalló.

Incluso, una de las agresiones que sufrió apareció en prensa de la época. “Me imagino que después de esta entrevista van a decir, ahora viene a hablar. Lo hice en ese momento, pero las leyes no eran las de hoy, que no son las mejores tampoco, pero sí son un avance”, reflexionó.

Por su parte, Alegret relató una situación similar: “Él es un golpeador, un maltratador. Y si tú ibas en esos momentos a denunciar a la policía, ellos no hacían nada. Actualmente, el mundo es machista”.

Por su parte, Ricardo Toro (Buddy Richard) se refirió brevemente a las acusaciones y dijo que "primera vez que escucho esa cuestión… Me imagino que si hay algo, que lo vea la justicia”.