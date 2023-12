Vaya la que se está armando. Tras ser victima de un intento de feminicidio por parte de Jordhy Thompson, la situacion solo parece complicarse para Camila Sepúlveda, ex pareja del jugador. Luego de que el atacante fuera formalizado por femicidio frustrado, pero dejado en libertad y con una fianza para salir del país, la victima decidió tomar acciones legales en su contra. Sin embargo, durante la jornada de este domingo, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, aseguró que la ex pareja de Thompson decidió no continuar con el juicio. Ante lo cual, Sepúlveda no se quedó callada.



La autoridad declaró a Chilevisión que “Camila ha dicho que no quiere seguir con el juicio, que ha sido mucha la exposición y que se siente defraudada. Eso es lo que ha expresado y lo que vamos a respetar, por lo que no pondremos acciones legales a menos que ella lo decida”.



“Nuestro servicio representa los intereses de la víctima y es ella la que nos interesa. Siempre vamos a respaldar las decisiones de las mujeres adultas. Ellas son libres de decidir si quieren seguir o no con un proceso judicial”, agregó. Ante las declaraciones de la ministra, Camila Sepúlveda estuvo en conversación con el medio RedGol. Ahí dejo en claro que lo asegurado por la representante de la cartera es falso y no corresponde a sus deseos.



Ex pareja de Thompson desmiente la situación



“Yo nunca dije eso y lo encuentro terrible porque me expone más a todo el odio que ya recibo en redes sociales. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza no continuar con el juicio. No desistiría de algo tan grave”, declaró la ex pareja del jugador. Agregó que “lo encuentro gravísimo que haya dicho eso ella, porque se presta para exponerme más. Todo el odio me llega a mí”.



Sepúlveda aseguró que ya se puso en contacto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y que desconoce la razón detrás de las declaraciones. “Ni siquiera yo sé, nadie sabe por qué la ministra Orellana dijo eso. Hablé con todos y están todos en shock. Yo nunca en mi vida he hablado con ella. Para que diga algo así… lo encuentro muy grave. Aparte dice que quiero desistir por la exposición y ella al decir esta mentira me expone más”, señaló.