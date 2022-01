Ex pareja de Iván Cabrera aseguró que “él jamás abusó de mí”

"Dije cosas que no son reales y asumo las consecuencias", manifestó la joven de 29 años en dos videos compartidos este fin de semana.

Antonella Muñoz, ex pareja de Iván Cabrera, sorprendió a todo el mundo a finales del 2021 al subir unas declaraciones en las que aseguraba que el bailarín la agredió sexualmente.

Sin embargo, este fin de semana y a través de dos videos publicados en su cuenta de Instagram, Muñoz ofreció disculpas públicas a Cabrera “por todo el daño que he ocasionado a él, a su familia, y por sobre todas las cosas quiero ofrecerle disculpas públicas a sus hijos por dañar la honra de su padre”.

“Desmiento todo lo que dije, él jamás abusó de mí, jamás me obligó a nada”, escribió la mujer. En ese sentido, indicó que cayó en los excesos de drogas y tuvo un cuadro de estrés. “Dije cosas que no son reales y asumo las consecuencias”, manifestó.

“Él jamás me violó, jamás me obligó a consumir drogas (…) Iván nunca me obligó a estar con otras personas. Asumo todo lo que dije (…) la farándula chilena lo único que busca es hacer daño y dañarme a mí, a mi familia, a Iván, su reputación. Asumo mi error. Tengo 29 años, soy muy mujercita y lo que sí tengo son cojones, pantalones para asumir todo mi error”, cerró.