Ex pareja de Guillermo Maripán festeja importante noticia

La ex novia de Guillermo Maripán se robó todas las miradas luego de postear una gran noticia en su cuenta personal de Instagram. Aylén Milla se motró feliz en un emocionante video.

"Tengo cáncer de mama, comportado como triple negativo, agresivo. Llevo 16 quimioterapias", expresó hace unos meses en sus redes sociales.

¡Dios miooo, confirmado! ¡El cáncer se fue de mi cuerpo y soy agradecida! Bendición de renace", empezó escribiendo la ex chica reality.

"Llegaste a mi vida cuando menos te esperaba, 32 años y me golpeaste la puerta de mi templo (mi cuerpo) (...) Te recibí, te lloré, te odié, luego te abracé y te pregunté ¿qué quieres mostrarme?", escribió en su carta la ex polola de Maripán.

Cecilia Gutiérrez asegura que la ex pareja sigue en contacto como amigos.

"Puta que doloroso fue el camino correcto, me sacaste personas, me pusiste otras, me hiciste replantearme mi vida entera. Me abracé muy fuerte y me dije, mira pelada y todo sos hermosa, porqué sos valiente", continuó explicando la mujer de 33 años.

Finalmente cerró su mensaje expresando: "Gracias por esta enseñanza, pero aquí te entierro, te despido y no regreses nunca más! Adios".

El quiebre entre el defensa y la influencer

Desde el programa Zona de estrellas afirmaron que: “Ahora sí terminamos. Los motivos prefiero mantenerlos en privado, no hubo infidelidad y tenemos cariño y respeto mutuo”, señaló la transandina en conversación con la periodista Cecilia Gutiérrez, quien expuso que el proceso de ruptura entre ambos se dilató “porque ellos estuvieron entre idas y venidas”

“Hace un tiempo nos había llegado la información, pero esta foto revelaría y confirma que los dos estuvieron juntos al menos en Francia al poco tiempo que se haya anunciado su termino de relación con Aylén Milla”, señaló el medio antes citado.