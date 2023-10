La excomediante de "Morandé con Compañía", Belén Mora denunció a través de sus redes sociales una agresión que habría recibido por parte de un transeúnte que no le importó que ella estuviera con su hijo pequeño.



Mora quiso contar el hecho para dar a conocer, según ella, el nivel de violencia que hay en Chile.



La Ex "Morande con Compañía" Belén Mora sufre agresión en la calle junto a su hijo



La mujer relató que a pesar de que el lugar en donde fue agredida estaba lleno de gente, nadie intervino a su favor.



“Voy con mi hijo en el coche, está durmiendo menos mal, y hace un rato una persona me empujó a propósito. Un hombre, grande. Me empujó el hombro y me dijo: ‘Me das asco’. Para que entiendan el nivel de hate que tiene alguna gente”, partió diciendo.



Para luego agregar “me sentí muy indefensa, muy en peligro. Y me dio mucha pena, porque algunas personas vieron eso y no hicieron nada”.



Finalmente quiso enviar un mensaje. “No me queda más que citar a una filósofa… Regina George: ‘Why you so obsessed with me?’ (¿Por qué estás obsesionada conmigo?)”.

Recordemos que tras su paso por el Festival de Viña del Mar, Mora ha denunciado en varias oportunidades ser foco de burlas y malos comentarios. Además dice que ha sido "condenada" por mostrar su orientación política abiertamente.

"A mí me disminuyó abruptamente. Suspendí eventos de marzo y abril, y cuesta mucho llenar porque no te fue la raja para el ojo público", contó hace un tiempo para BíoBío la radio.