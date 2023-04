Ex ministro de Piñera exigió indulto para el carabinero que dejó ciega a Fabiola Campillai

El ex ministro de Educación en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Gerardo Varela, publicó una carta en el diario El Mercurio para defender al excarabinero Patricio Maturana, condenado a 12 años de presidio por disparar en la cara y sin motivo alguno una bomba lacrimógena a la ahora senadora Fabiola Campillai, quien producto del ataque quedó ciega, sin el sentido del gusto ni olfato.

En el escrito, Varela expuso que: "A Maturana lo condenan a 12 años de cárcel, por lo que a todas luces parece un trágico accidente", agregando que: "Campillai es senadora y la recibieron, a la sazón, el fiscal nacional y el presidente de la Corte Suprema, y el veredicto salió justo antes del plebiscito del 4 de septiembre", señaló.

Gerardo Varela.

"No solo hay una duda razonable respecto de qué provocó la tragedia, sino que hay certeza de que había incidentes, que se arrojaban piedras contra carabineros, que Maturana cumplía órdenes y que no tenía intención de lesionar a nadie y que la tragedia de Campillai es fortuita", añadió.

Finalmente, el ex secretario de Estado dijo que: "Chile, imbuido de un vértigo revolucionario y conmocionado por la tragedia, eligió a la senadora Campillai. A Maturana, que por órdenes superiores nos defendía a todos, no lo recibió nadie y Chile lo condenó a 12 años y a no ver crecer a su hija. Es lo que se conoce como el pago de Chile".

Finalmente, le envió un mensaje al Presidente Gabriel Boric para que indulte al exuniformado: "Si usted habla en serio de justicia, reconciliación y apoyo a Carabineros: indulte a Maturana", cerró.