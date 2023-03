Ex leyenda del Liverpool y Lazio anunció su retiro del fútbol por problemas cardíacos

El histórico mediocampista brasileño, Lucas Leiva, anunció el pasado viernes su retiro del fútbol a los 36 años por problemas cardíacos. El actual jugador de Gremio comunicó su decisión en rueda de prensa e, incluso, rompió en llanto tras informar su adiós a la actividad.

“En primer lugar, quiero agradecer a Gremio todo el apoyo recibido en estos tres meses. Hoy anuncio mi retirada. Ha sido un período difícil, creo que es la primera vez que lloro por este caso. Pero solo tengo que dar las gracias”, indicó ante los medios de comunicación.

“Estoy cerrando mi carrera donde me gustaría, pero no de la manera que me gustaría. Pero estoy seguro de que comenzará un nuevo ciclo. Tenía muchas esperanzas de que se pudiera revertir, pero no ha sido así. Mi salud es lo primero”, cerró el ahora exjugador.

Lucas Leiva fue diagnosticado de una fibrosis cicatricial en el miocardio, según indicó el médico de Gremio, Márcio Dornelles. Después de tres meses sin actividad física de alto rendimiento, se repitieron los exámenes del atleta, pero el escenario no cambió.

El brasileño comenzó su carrera en el “Tricolor” y saltó a la categoría profesional en 2005. Tres años después, arribó al Liverpool de Inglaterra, donde permaneció durante casi una década. En 2017, comenzó a jugar para la Lazio y permaneció allí hasta 2022, cuando regresó a Gremio por última vez.

En su carrera, Lucas Leiva ganó una Série B con el Gremio, una Copa de la Liga con los “Reds” y una Copa de Italia y dos Supercopas de Italia.