Ex jugador de la U se defendió tras ser detenido por intentar vender un auto robado

El exjugador de la Universidad de Chile que durante la semana fue detenido y acusado de intentar vender un auto robado a su propia dueña, Rodrigo Moya, sacó la voz y entregó su versión de los hechos, descartando cualquier ilícito de su parte.

El otrora profesional explicó que el auto que intentó vender lo había comprado el pasado 14 de octubre, sin embargo no se percató que el vehículo registraba un robo previo.

“Viajé y compré el auto el 14 de octubre y luego esperé que estuviera a mi nombre para poder venderlo. Verifiqué los papeles del vehículo y solo tenía un parte por un problema de la autopista y lo cancelé. Es por eso que al momento de querer vender el auto, estaban todos los papeles al día”, explicó.

“Yo coloqué el auto en venta y como cualquier persona que ve el anuncio, me hablaron. Luego sucedió lo que aparece en las noticias, pero por lo que me pude enterar, solo el computador del auto, es el mismo de la persona que declara que se lo robaron, los demás números de chasis y cosas así, no pertenecen a su vehículo”, continuó.

Respecto al momento en el que se encontró con la persona que finalmente lo acusó de receptación, el exjugador de la U contó que “los primeros 5 minutos, todo normal, como cualquier persona. Luego comenzamos a hablar del auto, hasta que llegó una chica y posterior a eso, muestran sus placas y me detuvieron contra el capó”.

“En ese momento no me mencionaron su nombre ni nada, solo me dijeron ‘estás claro que este auto es robado, te lo robaste’, luego vi hacía los lados y venía mucha más gente acompañándolos a ellos, hasta con perros”, agregó.

En la misma línea, quien también vistiera las camisetas de Magallanes, Barnechea y Coquimbo Unido, entre otros clubes, apuntó que “la mujer decía que ese era su auto, pero solo el computador correspondía al que le robaron, lo demás estaba todo acorde a mis papeles”.

Por todo lo dicho, Rodrigo Moya manifestó que “Quiero que se limpie mi nombre, que quede claro que no soy un ladrón, no soy líder de una banda, no me dedico a clonar vehículos. Fui estafado y me acusaron injustamente, sin averiguar lo que sucedió realmente”. “Este es un problema que no me afecta tan solo a mi, también a mis seres queridos e inclusos a excompañeros del deporte, a quienes han citado, sin tener relación con lo que ocurrió”, finalizó.