Ex jefa de campaña de Kast fue detenida tras vandalizar el Teatro de Antofagasta

Junto a ella se encontraba el ex Seremi de Energía en el Gobierno de Piñera y otras dos personas pegando panfletos en contra de la Convención.

Los delincuentes que vandalizaron el Teatro de Antofagasta.

Un total de cuatro personas fueron detenidas el pasado martes cerca del Teatro Municipal de Antofagasta, lugar donde se realizaría una actividad relacionada con la Convención Constitucional. Según informa El Diario de Antofagasta, acorde a información de Carabineros, las detenciones se registraron en el marco de patrullajes preventivos donde se realizan actividades realizadas con la Convención, en donde se sorprendió a dos hombres y dos mujeres adultas pegando panfletos en la fachada del recinto Municipal contra el órgano constituyente y haciendo un rechazo a votar en contra de una nueva Carta Magna.

Según reveló La Red, los carteles decían: “El circo. Los convencionales no cachan pa’ donde va la micro. Recházala”. Tras ello, las personas fueron detenidas por vandalismo y según pudo recabar el citado medio, uno de ellos corresponde al ex Seremi de energía de la Región de Antofagasta durante el Gobierno de Sebastián Piñera, Aldo Erazo. Además, otra persona detenida correspondería a la ex jefa de campaña de José Antonio Kast en la región, Marcela Ruz, quien también fue candidata a diputada por el Partido Republicano.

Los detenidos fueron citados por la Fiscalía por daños a propiedad privada y posteriormente, dejados en libertad. Finalmente, la PDI y Carabineros se encuentran investigando si estos hechos están relacionados con el grafiti realizado el pasado lunes en las Ruinas de Huanchaca, el cual fue rayado con insultos contra la Convención Constitucional.