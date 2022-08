Ex finalista del Clausura con Cobreloa en 2011 falleció de cáncer a los 39 años de edad

El paraguayo defendió los colores de Cobreloa y Palestino en Chile, además, pasó por Libertad, Olimpia, Deportes Tolima, Nacional, Sol de América,etc.

Hugo Lusardi jugó la final del Clausura 2011 con Cobreloa.

Una de las grandes figuras que tuvo Cobreloa en el Torneo de Clausura 2011 fue el mediocampista paraguayo, Hugo Lusardi, quien con su gran talento disputó la final de ese campeonato ante la súper Universidad de Chile de Jorge Sampaoli.

Sin embargo, durante las últimas horas se confirmó el fallecimiento del ex jugador a sus cortos 39 años de edad, tras encontrarse en un delicado estado de salud a consecuencia de un cáncer que le diagnosticaron a mediados del 2021.

En horas de la tarde del lunes, el entorno familiar del otrora futbolista reconocieron que estaba grave e incluso que se encontraba en coma. “Entró en coma. Aún no fallece. Seguimos luchando y todo está en manos de Dios”, había asegurado Édgar Duarte, hermano del exvolante. Pese a esto, el paraguayo no pudo aguantar más y durante la noche perdió la vida, noticia que fue confirmada por la familia en diálogo con radio Cardinal Deportivo 730 AM.

El próximo 17 de agosto el ex volante iba a cumplir 40 años. Hasta el año pasado seguía jugando profesionalmente en el club Atlético Tembetary, no obstante, colgó los botines luego de que le diagnosticaron el cáncer. En su larga trayectoria, el paraguayo defendió los colores de Cobreloa y Palestino en Chile, además, pasó por Libertad, Olimpia, Deportes Tolima, Nacional, Sol de América, entre otros elencos.