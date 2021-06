Ex esposa de Luis Gnecco alzó la voz tras declaración del actor por denuncia de VIF

Inés Carbacho decidió hablar luego de denunciar al intérprete por violencia intrafamiliar.

La ex esposa de Luis Gnecco, Inés Carbacho, decidió reaccionar a la extensa declaración del actor nacional en sus redes sociales, tras ser formalizado por violencia intrafamiliar (VIF).

"Lamento sinceramente si he causado dolor y angustia innecesarias a mi ex mujer y a mis tres hijos, y en consecuencia les pido disculpas por eso y por la agitación mediática en que se han visto envueltos", expresó el artista en su cuenta de Instagram.

Además, reconoció que "lo que vivo por estos días es una de las lecciones más difíciles y ejemplificadoras de mi vida".

Eso sí, lamentó que "los hechos que han salido a la luz pública, y en los que me he visto involucrado, han significado destrucción de mi imagen y mi sustento económico sin mediar juicio, pruebas ni el debido proceso, por causa del escrutinio de quienes no son jueces ni tienen los antecedentes completos de lo ocurrido, produciendo un efecto a todos luces irreversible en mi carrera".

Al tanto de este comunicado y el sentir de Gnecco, Carbacho expresó vía Twitter que "cuando eres adulto debes ser consciente de tus actos y de las consecuencias que estos traen. A veces esas consecuencias son grandes, difíciles y dolorosas. Sin embargo, y pese a esto, es importante no olvidar que esas consecuencias provienen de un actuar".

En tanto, la abogada querellante de la víctima, Francisca Millán, aseguró a CHV Noticias que los dichos de Gnecco "llegan como una especie de provocación ante una situación que se esperaba mantener bajo mayor resguardo".

"Lo cierto es que se torna bastante revictimizante. No basta condenar la violencia a través de un comunicado, si al mismo tiempo somos quién la ejerce", cerró.