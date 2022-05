Ex entrenador de Huachipato reconoce interés de la Universidad de Chile

La Universidad de Chile sigue en la búsqueda de su nuevo entrenador tras la salida del colombiano Santiago Escobar, quien tiene a los azules cerca de la zona de descenso a Primera B. Por lo mismo, desde la dirigencia de Azul Azul manejan el nombre de un entrenador de 47 años que dirigió en Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile.

Se trata de César Vigevani, quien comandó a Unión San Felipe, Cobreloa y Huachipato en nuestro país, quien confirmó un primer acercamiento con los azules. "La verdad es que me he enterado hoy (miércoles) y me pone orgulloso que suene mi nombre. Además, es una satisfacción interna que se haya producido, porque sabemos lo que representa la U de Chile, que está pasando por una situación complicada, pero no deja de ser el sueño de cualquier entrenador", explicó.

"Sé que está mi nombre y que hubo contactos con mi agente. Es todo lo que sé, francamente. Lo demás lo dejo fluir porque sabemos cómo es esto del fútbol", puntualizó el estratega.

El entrenador argentino fue canterano en River Plate hasta que las lesiones lo retiraron muy joven. Hizo el curso de entrenador con Diego Simeone, Juan José Borrelli, Diego Cocca, Néstor Fabbri y Fernando Gamboa. Además dirigió a Erik Lamela en las inferiores del elenco millonario, antes de probar fortuna fuera de Argentina.

"Hace no mucho me pasó algo parecido con Católica, cuando estaba trabajando en Bolívar. Es un orgullo que uno pueda estar en una mesa de esos clubes, en su carpeta", valora el trasandino quien lleva cerca de dos años lejos de las bancas y se ilusiona con la opción del Romántico Viajero. "A quién no le va a seducir, me pasó dirigiendo en Chile, en Cobreloa, una vez tuve un acercamiento personal con la U, que no se dio por otros motivos, pero sinceramente para mí es una satisfacción" cerró.