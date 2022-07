Ex constituyente admitió que hay un grosero error en el borrador de la nueva Constitución

Un increíble error en la redacción de la propuesta de Nueva Constitución se viralizó la noche del pasado en redes sociales, la cual aborda un párrafo sobre la "Cancelación de la carta de nacionalización, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude".

Se trata de la letra b del inciso 1 del artículo 116, el cual explica las causas por las cuales una persona puede perder la nacionalidad chilena. Este párrafo sostiene que se cancelará la carta de nacionalización de una persona, salvo que esta se obtuviera con una declaración fraudulenta.

“Cancelación de la carta de nacionalización, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Esto último no será aplicable a niños, niñas y adolescentes”, dice el párrafo en cuestión.

La situación la advirtió en primera instancia por el exsubsecretario General de la Presidencia durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Máximo Pávez, quien es un acérrimo crítico de la propuesta de nueva Constitución.

“Tan mal quedó el texto de la Convención que si usted lee bien este artículo, la nacionalidad chilena se pierde por cancelación de la carta de nacionalización, SALVO QUE LA CARTA SE HAYA OBTENIDO CON DECLARACIÓN FALSA O FRAUDE”, tuiteó Pávez.

El error de la Nueva Constitución.

La ex convencional de Independientes No Neutrales (INN) y coordinadora de la comisión de Armonización de la Nueva Constitución, Tammy Pustilnick, admitió el error en la redacción de este artículo, tras citar un tuit del periodista Juan Vallejos.

La ex miembro de la CC explicó que el artículo menciona los casos en que una persona pierde la nacionalidad aun cuando quede apátrida, siendo uno de los casos que la carta de nacionalización fuera obtenida con documentos falsos.

“Efectivamente hay error de redacción que genera confusión: si te revocan la carta de nacionalización y quedas en situación de apátrida, no pierdes la nacionalidad, salvo la haya obtenido por declaración falsa o fraude, en cuyo caso aun cuando quedes en situación de apátrida la pierdes”, señaló.

Además, añadió que esto no afecta a niños, niñas y adolescentes, agregando que es importante que los exconvencionales realicen una autocrítica y que debe ser uno de los primeros en ser reformados si se aprueba la propuesta de nueva Constitución.

“Esto último, eso sí, no procede en el caso de NNA. Es importante la autocrítica, y aquí tenemos un ejemplo claro de artículo que no quedó bien redactado y debe ser de aquellas reformas obvias en caso de aprobarse la propuesta”, explicó la ex constituyente.

Ex convencional Daniel Bravo: "No hay error"

La crítica de Pustilnick no la compartieron todos los exconvencionales, como fue el caso de Daniel Bravo, quien aseguró en el canal de Instagram de Vallejos, que la norma estaba bien redactada y no requería ningún tipo de reforma. “En mi opinión no hay error de redacción en el artículo 116, y no sería necesaria una reforma en este punto”, indicó.

“Lo anterior, pues la redacción permitiría una interpretación razonable (la explicada por Tammy, con la que coincido) y otra absurda (la señalada en el video), pero precisamente hay una máxima o principio en el derecho que indica que no son admisibles las interpretaciones absurdas, por lo cual esta última queda descartada”, cerró Bravo.