Si bien todo es sonrisas y abrazos luego de la gran clasificación de Colo Colo a la tercera fase de la Copa Libertadores, la cuestionada aparición de Jeyson Rojas sigue generando ecos, y un exjugador del Cacique reprobó contundentemente lo mostrado por el defensor frente a Godoy Cruz el pasado jueves.

Así es, a los 68' del segundo tiempo, el técnico Jorge Almirón decidió mandar a la cancha al lateral, pero aparentemente no quedó del todo conforme con la decisión y en los 90' fue reemplazado por Emiliano Amor para ordenar su defensa y asegurar el resultado que finalmente le dio el pase a siguiente ronda a los albos.

Como era de esperarse, las críticas al jugador tras disputar tan solo 22 minutos del encuentro no se hicieron esperar, y fue Marcelo 'Toby' Vega, exfutbolista que vistió la camiseta colocolina, quien respaldó la decisión de Almirón de sacar al jugador, apuntando a su bajo rendimiento en este crucial duelo ante el 'Tomba'.

"Lo de Rojas es importante porque hay una jugada en donde lo reta (Almirón), porque había entrado recién y venía caminando", arrancó el exseleccionado nacional en el programa Todos Somos Técnicos. "Casi se mete a la cancha para decirle 'marca acá' y se desesperó", agregó sobre el estratega albo.

En esa línea, explica que dicha acción fue clave para que el Almirón optara por sacarlo: "Dentro de la calentura él piensa 'no, Amor para dentro, saco a Jeyson y me refugio'". Y para finalizar, el panelista de TNT Sports afirmó que Rojas no entendió cuál era su verdadero rol en el partido: "Yo creo que lo ve mal, lo reta porque venía caminando y él necesitaba que marcara". "Si no es puntero, lo puso ahí para que no pasara Galdames", remató el 'Toby'.

