Ex Colo Colo critica a Arturo Vidal por dárselas de DT contra Católica: "Toma un rol que no le pertenece"

Colo Colo derrotó por la cuenta mínima a Universidad Católica en un disputado encuentro donde Arturo Vidal fue el gran protagonista, y es que no solo marcó el gol de la victoria para el Cacique, sino que el mediocampista, una vez que dejó la cancha, le comenzó a dar instrucciones a sus compañeros desde el banco, acción que generó molestia a un exjugador del club.

Así es, el volante fue sustituido por Carlos Palacios a los 52 minutos de juego, pero no se quedaría conforme con anotar el tanto que le daba los 3 puntos al 'popular', sino que se le pudo ver al borde del campo dando indicaciones a los jugadores y dialogando con el ayudante técnico Pablo Manusovich, quien asumió la dirección del equipo tras la suspensión de Jorge Almirón.

Te puede interesar: ¡Siguen los abrazos!: La gran noticia que recibe Colo Colo para el duelo con Alianza Lima por Copa Libertadores

Bien es sabido que uno de los sueños del 23 colocolino es convertirse en director técnico una vez que finalice su carrera, e incluso ya posee el título de "Entrenador de fútbol formativo, iniciador y monitor", por lo que muchos aplaudieron el rol que asumió frente a Católica, aunque otros están muy molestos con el King.

Es el caso de Carlos Gustavo De Luca, exatacante del Cacique que, en conversación con Redgol, recriminó el actuar de Vidal: "No está bueno que tome un rol que no le pertenece. Es jugador, tendría que estar sentado en el banco tranquilamente. Y bueno, porque así demuestra que tiene más peso que los que están dirigiendo, y eso no está bien".

En esa línea, el otrora ariete albo aseguró que más adelante podría considerarse la opción de ver al jugador dirigiendo al club, pero actualmente debe respetar rangos: "Si después, cuando no haya técnicos, y quiere ser técnico, bueno. Si Colo Colo decide que sea el técnico es una cosa, pero hoy como jugador que tome un rol que no le corresponde, está mal".